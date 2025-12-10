Tutela patrimonio culturale: ICCROM dà il benvenuto ufficiale a San Marino Nel suo intervento, a Roma, durante la 34ª Sessione dell’Assemblea Generale dell’Organizzazione, il Segretario all'Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini rilancia il multilateralismo come unico argine ai conflitti

A due settimane dalla firma della lettera d'intenti, l'ICCROM (Centro Internazionale di Studi per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali) dà a San Marino il benvenuto ufficiale quale 139° Stato membro. Nelle parole del Segretario Teodoro Lonfernini, intervenuto a Roma alla 34a sessione dell'Assemblea Generale, la conferma di un impegno comune nel promuovere la cooperazione strategica per la tutela della cultura, che definisce “uno strumento potente per costruire ponti, promuovere dialogo e rispetto per la diversità”. “Oggi – aggiunge - viviamo un periodo complesso, segnato da guerre e conflitti. L'instabilità internazionale sta mettendo a dura prova la credibilità e l'efficacia del multilateralismo”, in cui San Marino, però, non ha mai smesso di credere, continuando a ritenerlo “l'unico contesto in cui i Paesi, grandi e piccoli, possono unirsi e impegnarsi in un dialogo costruttivo”. Multilateralismo, dunque, come unico argine ai conflitti e tutela dell'identità. Di qui l'appello a continuare a lavorare insieme, perché “la conservazione del patrimonio non è responsabilità di poche nazioni ma un dovere condiviso”. La sfida di ICCROM, del resto, corrisponde al suo mandato: “preservare la memoria collettiva, valorizzare la figura femminile e promuovere il dialogo culturale. È questa – dice Lonfernini - l'eredità che dobbiamo trasmettere alle generazioni future”.

“L'ingresso in ICCROM – dichiara al termine del suo intervento - rappresenta quell'impegno sulle politiche multilaterali che portiamo avanti con grande dedizione e in cui la voce del nostro Paese può uscire in maniera molto forte. In più, un organismo che tratta la tutela e la conservazione dei patrimoni storici, tradizionali, culturali di ogni Paese, deve sicuramente rappresentare, per una realtà come la Repubblica di San Marino, un ulteriore impegno verso quella virtuosità”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: