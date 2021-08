Tutta l'energia del rock: successo per il concerto di Matthew Lee

"Fenomeno", la parola più ricorrente per definire Matthew Lee, al secolo Matteo Orizi, da parte di chi ieri sera ha avuto il piacere di assistere al suo live in Repubblica. Il performer pesarese, classe '82, virtuoso del piano, crooner unico nel panorama del Bel Paese, ha acceso il palco di Campo Bruno Reffi proponendo un vasto repertorio di brani, omaggio al rock classico e al sentimento, tratti anche da Rock & Love, l'album che ne mette in risalto le capacità di compositore di inediti.

Accompagnato da Frank Carrera alla chitarra, Alessandro Infusini al basso, Matteo Pierpaoli alla batteria e Mecco Guidi, hammond e tastiere, in questo tuffo nelle atmosfere anni '50 e non solo; un viaggio funambolico attraverso le migliori sonorità rock’n’roll e swing a stelle strisce, senza però rinunciare alla canzone d’autore italiana. Spettacolo potente ed emozionante. Insomma, da ricordare.