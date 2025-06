"Tutta l'Italia" balla a San Siro, Gabry Ponte trasforma il Meazza in un enorme dance floor

San Siro si è trasformato ieri sera, sabato 28 giugno, in una gigantesca discoteca a cielo aperto per uno show memorabile: Gabry Ponte ha fatto ballare oltre 50mila persone provenienti da tutta Italia e da vari paesi europei, conquistando la "Scala del calcio" con un set travolgente lungo tre ore e mezza.

Per la prima volta nella storia dello stadio milanese, un dj ha preso il posto delle star del rock e del pop: è stato Gabry Ponte ad abbattere questo confine, portando la sua musica e la sua energia in uno degli spazi simbolo della musica live italiana. Il prato del Meazza si è trasformato in un immenso dance floor, capace di contenere un pubblico trasversale per età e gusti, che ha resistito al caldo pur di vivere una notte di pura festa.

Lo spettacolo è stato fedele alle intenzioni dichiarate alla vigilia dal dj torinese: "L'ho preparato come fosse il set di una serata normale, come se fossi in un club, dove tutto è iniziato", aveva detto. Ed è stato proprio questo spirito – intimo ma potente – a trasformare l'evento in un successo. Sul palco si sono alternate hit storiche come "Blue", "Cosa resterà", "La danza delle streghe", "Figli di Pitagora" e "Viaggia insieme a me", accompagnate da uno spettacolo di luci all'altezza dei grandi festival internazionali.

A scatenare lo stadio anche "Tutta l'Italia", il brano con cui il DJ aveva rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest, che era nato proprio pensando all'evento. "Sono carico, felice ed emozionato", aveva confessato prima dello show. Emozione che è esplosa insieme al pubblico, in una serata pensata per far dimenticare ogni pensiero e vivere soltanto la gioia della musica.