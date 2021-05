MUSEI FELSINEI Tutta la musica Unesco a Bologna Museo e Biblioteca della Musica anche in un percorso virtuale “immersivo” ideato appositamente per Istituzione Bologna Musei

Bologna è Città Creativa della Musica UNESCO e apre le sue sale espositive al web per un percorso sulla storia musicale europea. Un click sul sito e in VN360° il palazzo cinquecentesco Sanguinetti (con affreschi napoleonici e neoclassici) apre i suoi spazi al visitatore prima di entrare nella antica residenza patrizia. Ingressi, cortili interni e strumenti musicali per partiture e libretti prestigiosi (anche manoscritti 'bolognesi' del 1770 di Mozart 14enne e la vestaglia da camera di Rossini), pezzi conservati nella biblioteca in oltre 100 mila unità. È il primo tra i musei civici bolognesi esperibile in narrazione multimediale avanzata cioè IMMERSIVA su progetto italo-giapponese Veronesi Namioka. “La musica in tutte le sue forme ed espressioni” secondo i curatori. “Modelli di servizio maggiormente integrati” nel piano della direzione dei musei. Una nuova forma di racconto capace di affascinare bambini e famiglie che si avvicinano agli strumenti più antichi stando al centro del percorso. L'idea è: spingere il pubblico a visitare realmente il museo o dopo la visita tornarci virtualmente.

fz

