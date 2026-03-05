TV LIVE ·
Tutte le donne di De Luigi

UN BEL GIORNO l'ultima commedia famigliare di Fabio De Luigi con Virginia Raffaele coprodotto da Rai Cinema in prima visione romagnola a Santarcangelo

di Francesco Zingrillo
5 mar 2026

Una favola per adulti in cui l'autore (mattatore), noto attore e regista romagnolo, De Luigi è stato definito dalla co-protagonista Virginia Raffaele: “il mio alter-ego maschile”. Un padre vedovo a tempo pieno (4 figlie... e la cagnolina “Panda”) deve per forza incontrare qualcuna... e sono le figlie a volerlo. Trova la bella Lara e con la complicità delle altre donne di casa la sua vita cambia. Il canovaccio è (sottotesto): il matrimonio artistico tra i due comici funziona anche nella storia ma c'è sempre il terzo incomodo...




