Tutte le donne di De Luigi

Una favola per adulti in cui l'autore (mattatore), noto attore e regista romagnolo, De Luigi è stato definito dalla co-protagonista Virginia Raffaele: “il mio alter-ego maschile”. Un padre vedovo a tempo pieno (4 figlie... e la cagnolina “Panda”) deve per forza incontrare qualcuna... e sono le figlie a volerlo. Trova la bella Lara e con la complicità delle altre donne di casa la sua vita cambia. Il canovaccio è (sottotesto): il matrimonio artistico tra i due comici funziona anche nella storia ma c'è sempre il terzo incomodo...







