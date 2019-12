Tutti a colorare in Galleria

L'appuntamento è per le 15.00, alla Galleria Nazionale, per il particolarissimo laboratorio rivolto soprattutto ai più piccoli, in occasione della presentazione dell’ album “Siete pronti per colorare?” realizzato da Elisa della Balda. È ispirato alle Opere della Collezione dello Stato esposte al Museo. L'album da colorare, che contiene numerosi disegni realizzati dall’artista sammarinese rigorosamente in bianco e nero, è stato curato dalla Galleria Nazionale San Marino; per l’occasione sarà presentato dal Direttore degli Istituti Culturali, Vito Testaj e illustrato da Rita Canarezza.

Al termine della presentazione Elisa Della Balda condurrà il laboratorio con i partecipanti.