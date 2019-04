Tutti a PEDIBUS: per la 9^ stagione scolastica si cammina giocando al ritorno da scuola

Intervista con William Casali, ideatore dei percorsi PEDIBUS di Città

Più di 60 'passeggeri' guidati da mamme e papà sul 'pulmino umano' a PEDIBUS aggrappati e assicurati a una corda (di trasmissione) in fila per uno pronti a camminare nella natura per stare insieme. Una iniziativa ormai storica per i piccoli di Murata che da quasi un decennio hanno fatto tesoro della esperienza ludica in vari percorsi (dai nomi accattivanti: lupo, furetto, scoiattolo e falco). Tutti intorno al Monte nel Castello di Città sicuri e contenti nonostante un po' di fatica prima dei compiti incombenti... Ma si sa a scuola i ragazzi di Murata sono duri come QUERCE...

