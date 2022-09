ARCHIVIO MEMORIA Tutti a scuola! 50 anni fa... Il primo giorno delle elementari. Dall'archivio d'epoca delle famiglie, HOME MOVIES, recupera le immagini anni 60 e 70 delle scuole emiliane e lombarde in collaborazione con l'Archivio dei Quaderni di Scuola di Milano

La piattaforma MEMORYSCAPES avrà presto una sezione SCUOLA E INFANZIA grazie all'Archivio nazionale dei Film di Famiglia tornano le filastrocche di Gianni Rodari sulla “campanella e la bidella” che spazza mentre il bidello apre il portone e aspetta il maestro che arriva in stazione. ISTANTANEE del 900 tanto simili ai video dei telefonini del nostro tempo. Zaini al posto delle cartelle, i colori negli occhi dei REMIGINI nascondono i fiocchi rossi, rosa, arancioni e azzurrini, senza parlare dei grembiulini... Cancelli e portoni sono gli stessi. Banchi e sedie non mancano di certo, e l'odore della refezione, della merenda e della colazione si mescolano all'emozione (paura e gioia) di un incontro per crescere insieme. Fare lezione e stare con i compagni di classe. Il maestro e la maestra che tanto non si dimenticano più. Tutti ti restano dentro per la vita, che è solo la tua, per sempre.

