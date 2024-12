RASSEGNA EMILIA "Tutti De Sica" con Andrea 'neorealista' horror NON MI UCCIDERE di Andrea De Sica tratto dalla trilogia di Chiara Palazzolo con la Cineteca di Bologna al cinema Modernissimo introdotto dal regista

La Cineteca comunale dedica alla famiglia di cineasti la mostra TUTTI DE SICA invitando Andrea (terza generazione: figlio di Manuel fratello maggiore di Christian), nipote di Vittorio, a parlare della sua filmografia sul mondo giovanile che va da BABY a NON MI UCCIDERE, appunto, passando per I FIGLI DELLA NOTTE. Mirta (Alice Pagani) va in overdose con l'amato e ribelle Robin (Rocco Fasano) morendo tragicamente si risveglierà 'Sopramorta' e cannibale inseguita da una setta di” beneandanti”. Da “Il tempo delle mele” allo 'spaghetti Twilight' d'ascendenza lynchiana DE SICA inventa all'italiana in modo 'neohorror' realista e carnale...

