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Tutti gli "ultimi" di Ultimo sono il "Tutto"

“ULTIMO-TUTTO” per la regia di Giorgio Testi, lo storico concerto da record di Tor Vergata, diventa un docu-film nelle sale a settembre (dal 22 al 30)

di Francesco Zingrillo
30 lug 2026

ULTIMO (Niccolò Moriconi, cantautore nato a Roma il 26 gennaio 1996, cresciuto nel quartiere di San Basilio come l'amico Fabrizio Moro co-protagonista del duetto iniziale) è il cantante italiano che con TOR VERGATA ha portato il 4 luglio di quest'anno 250.000 spettatori paganti alle porte della Capitale: il maggior concerto della storia musicale del paese (supera anche Vasco Rossi al Modena Park). Il record, però, non racconta TUTTO; c'è voluto un film. Niccolò scrive il pezzo che dà il nome al docu-film di getto all'alba dopo il concertone che lo segna dentro: un urlo collettivo nel cuore per tutti quelli che aveva guardato dall'elicottero arrivando, ai quali alla fine ha letto una lettera: siete me, siamo la stessa cosa (fragili, e ultimi... il “Normal One”).




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