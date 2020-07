FILM 2020-2021 Tutti i titoli Rai da qui al futuro Ritorno al cinema con il listino 01 Distribution tutti i film targati Radiotelevisione Italiana in sala fino a capodanno e le copruduzioni per il 2021

Rivedremo in sala e in arena dal 15 luglio “GLI ANNI PIÙ BELLI” di Gabriele Muccino stoppato dal covid e chiuderà l'annus horribilis del grande schermo RAI Cinema, che rilancia la sera di capodanno con un italianissimo DIABOLIK dei Manetti Bros, nel loro sogno di una vita mostrato in anteprima durante la conferenza stampa, in una suggestione cinematografica di un minuti per 2 anni di lavoro e un cast di livello con Luca Marinelli, Mastandrea e la Gerini. Il 24 settembre esce IL GIORNO SBAGLIATO coproduzione americana con Russell Crowe. LACCI di Danile Lucchetti sarà in sala dal 1 ottobre invece RITORNO AL CRIMINE di Massimiliano Bruno lo vedremo il 26 novembre. In tutto una ventina di titoli che comprendono anche SCORSESE con DiCaprio e De Niro (in pending avanzato dal 2021 insieme al VIAGGIO IN ITALIA di Salvatores). Annunciato dalla distribuzione controllata RAI, la casa 01, il ritorno di Nanni Moretti nel film TRE PIANI in uscita per il 2021 senza Venezia di mezzo. Pronto per il 16 dicembre già in postproduzione FREAKS OUT di Gabriele Mainetti. Animazione d'autore con MISTER LINK di Chris Butler. Papabile al femminile per la Mostra di Venezia, MISS MARX, storia d'amore e socialismo della figlia minore di Karl, Eleonor, per la regia di Susanna Nicchiarelli. Rai Cinema continua ad essere centrale nel comparto produttivo e distributivo per la ripartenza dei set. La Tv pubblica italiana punta sui suoi film ma in sala cine.

fz

Intervista con PAOLO DEL BROCCO Amministratore Delegato RAI CINEMA



