BOLOGNA DOCUFILM PRIMA TUTTINSIEME (All Together) bambini arcobaleno al filmfestival Dopo il weekend tra social e piattaforma BIOGRAFILM FESTIVAL 2020 arriva domani l'anteprima mondiale del documento sociale sulla famiglia allargata TUTTINSIEME di Marco Simon Puccioni

La sezione BIOGRAFILM ITALIA presenta TUTTINSIEME autobiografia sulla genitorialità di coppie dello stesso sesso scritta da Puccioni già autore di PRIMA DI TUTTO sui neonati. Lunedì 8 giugno la prima del lavoro documentaristico di 82 minuti nato per essere distribuito anche in sala. Accessibilità gratuita fino ad esaurimento prenotazioni per l'evento delle 21. “L'esperienza di 2 papà arcobaleno, genitori, grazie alla gestazione per altri...” [si chiamano DEDE e DONA le figure materne americane per la parte femminile], questa la sinossi del docufilm coprodotto dalla RAI. Questioni aperte nella società italiana sulle unioni civili che spaziano dalle posizioni PRO LIFE (nel lungometraggio scene dalle giornate per la vita di Roma) alle tematiche LGBT viste con gli occhi dei bambini cresciuti in situazioni particolari non tradizionali.

Intervista skype con il regista Marco Simon Puccioni



