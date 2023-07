SAN MARINO Tutto esaurito per "Alba sul Monte... in Concerto" Si conferma come una delle iniziative più amate dell’estate musicale sammarinese

Tutto esaurito per "Alba sul Monte... in Concerto".

Anche l’edizione 2023 di Alba sul Monte… in Concerto, si conferma come una delle iniziative più amate dell’estate musicale sammarinese. Domenica 23 luglio, per il concerto dell’Accordion Concert Orchestra, gli Orti dell’Arciprete erano interamente occupati da un pubblico eterogeneo, abitué e neofiti. Tutti i presenti con la voglia di sentire buona musica, divertirsi, riflettere e restare stupiti dalla bellezza della natura. L’ironia del maestro Sergio Scappini, come al solito, ha coinvolto il pubblico introducendo i vari brani eseguiti magistralmente dall’Orchestra di Fisarmoniche nella quale emergono le presenze dei maestri Vignani e Marangoni.

La XV edizione di questa iniziativa, organizzata dall’Associazione Musicale Camerata del Titano, gode del patrocinio delle Segreterie di Stato alla Cultura e al Turismo, del sostegno di: Società Unione Mutuo Soccorso, Cassa di Risparmio di San Marino, Unione Sammarinese Commercio e Turismo e di San Marino Artist.

