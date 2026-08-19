ANTEPRIMA FILM Tutto il Bellocchio che volevamo “MARCO BELLOCCHIO: la porta della realtà” del fotografo e regista Fabio Lovino in anteprima al Festival di Locarno e in sala cinematografica dal 27 agosto

Lui, gli attori, la troupe (e la famiglia BELLOCCHIO: Figlia Elena, Pier Giorgio attore, e moglie montatrice Francesca Calvelli). Il regista piacentino visto da chi lo segue sul set e nel backstage da collaboratore storico: un irregolare scomodo. Il paradosso traspare da tutte le parole nascoste tra realtà e finzione indistintamente: un uomo che ha tradito tutto (famiglia, religione e psichiatria: non certo il suo pubblico). Non ci sono domande solo il non detto, mai doppiato... vissuto, al limite.



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