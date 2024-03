CINETEATRO "Tutto il male possibile" nel bene che salva Dal teatro al cinema il collettivo ANAGOOR in sala con la riduzione filmica TODOS LOS MALOS tratto da una performance già in scena alla Sagra Malatestiana di Rimini

La compagnia castellana ANAGOOR prende il nome da un racconto “sulle mura” della città autarchica di Buzzati. Lo spettacolo TODOS LOS MALOS è l'opera barocca nel film d'arte entrambi ispirati al genocidio “Inca del Perù” musicato da Rameau. Lo sguardo europeo sull'annientamento delle civiltà precolombiane fa pensare ai conflitti etnici e politici di oggi. Uno scontro di culture coesistenti. TUTTO IL MALE POSSIBILE dentro il bene desiderabile per l'umano ragionevole. ANAGOOR non voleva portare lo spettacolo sullo schermo ma traformare la rappresentazione in un film fruibile in sala (emancipare il video dal 'recinto' teatrale).

