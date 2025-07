Tutto pronto per l’inaugurazione della mostra “Munus & Memoria Mundi. Vita Sanctorum Marini et Leonis”

L’inaugurazione della mostra “Munus & Memoria Mundi. Vita Sanctorum Marini et Leonis” si svolgerà il 7 luglio alle ore 15 a Palazzo Pubblico.

Il Registro della Memoria del Mondo (MoW) elenca il patrimonio documentario raccomandato dal Comitato consultivo internazionale e approvato dal Consiglio esecutivo, in quanto ritenuto corrispondente ai criteri di selezione relativi all'importanza mondiale e all'eccezionale valore universale. L'iscrizione nel Registro conferma pubblicamente l'importanza del patrimonio documentario, lo rende più noto e ne consente una maggiore accessibilità, facilitando così la ricerca, la formazione, l'interesse e la conservazione nel tempo. Attivo dal 1995 il Registro MoW viene aggiornato ogni due anni e ad oggi conta 570 documenti. Fra i 74 documenti inseriti nel registro MoW dal Consiglio Esecutivo nella sessione di Aprile 2025, oltre alla Convenzione di Ginevra, c’è il manoscritto Vita sanctorum Marini et Leonis, candidato a tale riconoscimento dalle Commissioni Nazionali UNESCO di Italia, San Marino e Croazia.

Come viene esplicitamente indicato nella pagina del sito UNESCO in cui si ufficializza l’iscrizione nel registro Memory of the Word al manoscritto è stata riconosciuta una rilevanza di carattere universale, che va al di là della sua testimonianza storica e agiografica, «in quanto trasmette dei valori assoluti tuttora vivi nel patrimonio materiale e immateriale dei tre diversi Stati: Croazia, Italia e Repubblica di San Marino. La Vita rappresenta infatti una pietra miliare per la costruzione di un'eredità condivisa e per un rinnovato dialogo interculturale.

Nel contesto europeo la narrazione del manoscritto ha una grande rilevanza storica: da un lato testimonia la fondazione della Repubblica di San Marino, dall’altro elenca (stabilisce) i pilastri fondanti dell'istituzione statuale quali l'inclusione, l'apertura e la solidarietà, proprio come propugnato dai Santi nel loro concetto di comunità. Il testo è redatto con un carattere grafico significativo: la scrittura minuscola carolina, che fu la base per il consolidamento della lingua e della cultura comune per l'Europa.»

L’inaugurazione della mostra “Munus & Memoria Mundi. Vita Sanctorum Marini et Leonis” si svolgerà il 7 luglio alle ore 15 a Palazzo Pubblico.

C.s. - Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura