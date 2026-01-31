TV LIVE ·
Tutto quel che non ti ho detto, Amore

LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino tratto dal romanzo “Siracusa” della statunitense Delia Ephron per Fazi Editore: storie 'alterne' e incrociate di coppie in crisi protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini

di Francesco Zingrillo
31 gen 2026

Bugie tra coniugi e snodi inevitabili: realismo interiore tra coppie borghesi. Risolvere tra amici con una vacanzina anticrisi a Tangeri in un finale da thriller... Le verità taciute sono inganni o possono guarire (curare) l'amore con l'amicizia coniugale? Equilibrio nella vita matrimoniale a caro prezzo: chi perdona cosa e a chi dei due tra quattro insieme?




