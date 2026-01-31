Bugie tra coniugi e snodi inevitabili: realismo interiore tra coppie borghesi. Risolvere tra amici con una vacanzina anticrisi a Tangeri in un finale da thriller... Le verità taciute sono inganni o possono guarire (curare) l'amore con l'amicizia coniugale? Equilibrio nella vita matrimoniale a caro prezzo: chi perdona cosa e a chi dei due tra quattro insieme?
Tutto quel che non ti ho detto, Amore
LE COSE NON DETTE di Gabriele Muccino tratto dal romanzo “Siracusa” della statunitense Delia Ephron per Fazi Editore: storie 'alterne' e incrociate di coppie in crisi protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini
31 gen 2026
