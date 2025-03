ANTEPRIMA CINE-TV Twiggy - "Stecchino": il mito Un docu-film inglese inedito porta al cinema per ora in Inghilterra il volto della moda anni 60 icona pop: TWIGGY di Sadie Frost

Famosa per i suoi occhioni languidi da cerbiatto, carattere e ironia da vendere, e un corpo androgino avanti coi tempi da rendere TWIGGY una figura iconica e rivoluzionaria a oltre mezzo secolo di distanza. Lo spirito di un'epoca in una top model veramente anomala ma amatissima da jet set e dalle donne di tutti i tempi: fuori dai canoni imposti, dentro il mito cinematografico della moda, in un film inglese rivoluzionario mai visto prima. Presentato al London Film Festival arriva nelle sale inglesi. Lesley Hornby in arte TWIGGY, “Stecchino...”, lancio la minigonna.

