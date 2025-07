SPETTACOLI U: per voce ballata a semicerchio Al Galli di Rimini va in scena la performance canora e musicale “U. (un canto)” di Alessandro Sciarroni, associato a Marche Teatro e Leone d'Oro alla Biennale Danza di Venezia, per il SANTARCANGELO FESTIVAL

Scenografie cantate per sole voci a cappella di 7 performer su canti alpini tra due secoli: brani corali nel ballo della voce ritmata dal silenzio. “U. (un canto)” è un titolo essenziale di una vocale a semicerchio che sceneggia il movimento elementare dei danzatori (come le movenze dei dervisci in preghiera). Vocale (forma) e vocalizzo (suono) di vita nei racconti popolari di montagna (scene minimali): voci che riverberano nelle valli e pretendono i cuori - dice il drammaturgo SCIARRONI. Solo lì risuona la realtà che comprende il sacro e il profano contenuti in tutto quello che abbiamo perduto. Le note di regia sono uno spartito performativo cantato sul palcoscenico della nostra storia breve finita in un secolo che non c'è più. Parlano delle relazioni tra le persone dentro i cicli della natura. Della dolcezza della campagne e della gioia dei campi. Della nostra fragilità leggera che respirava amore, e tanto, tanto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: