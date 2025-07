Uccidere il re, il padre, e Dio

Il diluvio come una tempesta notturna, una mareggiata o l'inondazione lenta e inesorabile del grande fiume: LE DÉLUGE prima degli ultimi re di Francia è un'opera sulla complessità. “Sono tempi manichei” - scrive il regista Jodice (autore de IL CATTIVO POETA su D'Annunzio) - propensi all'idiozia (come la nostra contemporaneità, sembra a noi). Il processo rivoluzionario di LUIGU XVI e le sue conseguenze sulla famiglia reale e sulla storia. Il problema è che il re è il padre che uccidi e in questo caso anche Dio, e se vuoi fare la rivoluzione, lo devi eliminare ma non puoi non continuare ad amare... (come hanno fatto i francesi): questa è la tesi iconica (trasposta in un film pittorico dentro una stanza) veramente originale dell'autore. Qualcuno ha parlato di copione monarchico dalla parte di... e questo conferma la tesi dei nostri languidi tempi idioti: 3 secoli, e al secondo millennio, dopo.