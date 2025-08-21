ANTEPRIMA VENEZIA 82 Uccidere una sorella come Caino ELISA di Leonardo Di Costanzo è una coproduzione RAI con RSI in concorso alla imminente Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia

La scrittura cinematografica è ispirata al saggio IO VOLEVO UCCIDERLA dei criminologi Ceretti-Natali: una giovane donna brucia viva la sorella maggiore. Elisa da un decennio in carcere prova a ricordare quel che ha fatto con l'aiuto dello specialista Alaoui. Si può ammazzare crudelmente qualcuno senza motivi apparenti? Dimenticare il delitto di un consanguineo, si può? Il film ci aiuta a porci tutte le domande possibili per avere alcune parziali risposte. Dolore, pena e colpa aprono alla redenzione?

