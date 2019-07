Ultima domenica performantiva santarcangiolese si prepara il 50°

L'accordo sammarinese clementino stipulato a luglio vale per i prossimi step culturali. Spettacolo speciale finale in sinergia con SANTARCANGELO nel cartellone di SAN MARINO TEATRO. Collaborazione progettuale nella PERFORMING ART per la diffusione di contenuti performativi e creativi, appunto, certamente comuni sul territorio.

Dopo lo spettacolo dei “DRAGONI” spagnoli in acqua ospitato alla piscina del MULTIEVENTI, tra sincro nuoto ed azione scenica in vasca, il Monte sarà ancora location teatrale in futuro. Il progetto generale in più fasi prevede, inoltre, la selezione organizzativa di una RESIDENZA ARTISTICA che apra le due realtà al dialogo culturale con il mondo dello spettacolo.

Intanto il programma dell'ultima domenica santarcangiolese continua fino a notte con spettacolo e musica a ingresso libero. In piazzetta delle Monache la tradizione canora biolorussa a cappella in versione arcaica, frutto di uno studio di etnografia musicale, tutta al femminile. Al Parco Cappuccini dj-set tra corpo e musica in mush-up. Dopo il cinema muto, in piazza Ganganelli, si chiude con HAIR di Milos Forman.

fz