Ultima giornata per San Marino Comics: nel pomeriggio gara di Cosplay e concerto della Banda Militare.

Sul Titano ultima giornata, piena di appuntamenti, per l'undicesima edizione del San Marino Comics. Dopo una domenica mattina di sfilate in costume e spettacoli, il clou è previsto nel pomeriggio: al Campo Bruno Reffi, dalle ore 15, la gara Cosplay valida per le competizioni italiane e, dalle 18, lo spettacolo del duo comico I PanPers.

Al teatro Titano, dalle ore 14, workshop con esperti e incontri con i doppiatori dei cartoni. Tra i diversi eventi in programma anche il concerto "Il Mago di Oz" eseguito dalla Banda Militare diretta dal maestro Gatta, alle ore 16 in Piazza della Libertà. Sono solo alcuni degli appuntamenti in una giornata di chiusura piena di sorprese.

