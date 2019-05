Ultimi "passaggi" a Cannes: stasera RAMBO fuori concorso, domani il vincitore

La giornata al Festival

Altra donna protagonista di una storia di donne. JUSTINE TRIET presenta SIBYL con Virginie Efira: una psicoterapeuta torna alla sua passione, la scrittura. L'ultima paziente Margot sarà la sua trama fino a far riemergere un io-specchio d'un passato ossessivo per entrambe. Chiude ELIA SULEIMAN regista palestinese in cerca di una nuova patria mentre la sua terra perduta (promessa?!) è ovunque, dentro di lui. Tracce di casa... in controlli, vessazioni e razzismo nel suo peregrinare tra Parigi e New York. “qualcuno mi ricorda sempre da dove vengo” - dice il regista. Ironia e amarezza su identità e nazionalismi. STALLONE non passa inosservato nemmeno a Cannes dove c'è chi storce il naso per la V di RAMBO, che pur ritorna (dopo l'annunciato ritiro) ospite in Francia con LAST BLOOD (esce il 20 settembre negli USA: action movie giostrato sulle scorribande in Messico paese canaglia già ai confini): ed è tutto un programma... Si vocifera, tra gossip e indiscrezioni, il nome vincente della PALMA D'ORO 2019, la terna 'gridata' è: ALMODOVÀR, MALICK, TARANTINO ma noi ci mettiamo pure un incredibile BELLOCCHIO alla siciliana.

