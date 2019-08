Ultimo appuntamento "MusicArte" con il soprano Felicita Brusoni e il bassista Victor Andrini

Ultimo appuntamento della rassegna MusicaArte, ieri sera, alla Galleria Nazionale di San Marino, con la performance del soprano Felicita Brusoni e il basso Victor Andrini che si sono cimentati ne "Indianerlieder" di Karlheinz Stokhausen: canto e recitazione per rievocare testi di poesie e preghiere dei nativi americani.

Con MusicArte si è dato vita ad una rassegna che ha visto la collaborazione di più soggetti per una stagione concertistica contaminata anche dalla pittura, riprendendo quel rapporto tra musica e pittura nato nel '900 grazie a Kandinsky. Non a caso per il manifesto dell'evento è stato scelto uno dei dipinti più famosi di Emilio Vedova, esposto al museo. Ma tutto ciò è stato anche un'originale e preziosa celebrazione di compleanno per la Galleria Nazionale inaugurata un anno fa.