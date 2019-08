Ultimo giorno di spettacoli allo Smiaf

Ultimo giorno del Festival Internazionale dei Giovani Saperi della Repubblica di San Marino - Smiaf. Ultimo giorno di esibizioni per le vie del centro storico- particolarmente gremite in questa prima domenica di agosto- per le 20 compagnie internazionali di teatro, musica, sport e discipline all'aria aperta. In centro fachirismo storico argentino, teatro fisico, marionette, musiche, marionette, circo e clownerie.