PRIMA FILM

Un(a) Fiume di utopia prima della Marcia su Roma

In sala ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE su D'Annunzio a Fiume per la regia di Arnaldo Catinari con Riccardo Scamarcio coprodotto e distribuito dalla Rai già presentato alla Festa del Cinema di Roma

Una vicenda sospesa di un'Italia che non c'era sulla carta neanche allora: l'impresa di Fiume precede la storia ufficiale (siamo nel 1919) della Marcia su Roma prima del Ventennio. una sorta di vertigine utopica immaginata da un poeta. La sua città-stato fiumana. Un gesto rivoluzionario politico in un atto estetico che coinvolse vite... e amori.

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