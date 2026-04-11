PRIMA FILM
Un(a) Fiume di utopia prima della Marcia su Roma
In sala ALLA FESTA DELLA RIVOLUZIONE su D'Annunzio a Fiume per la regia di Arnaldo Catinari con Riccardo Scamarcio coprodotto e distribuito dalla Rai già presentato alla Festa del Cinema di Roma
Una vicenda sospesa di un'Italia che non c'era sulla carta neanche allora: l'impresa di Fiume precede la storia ufficiale (siamo nel 1919) della Marcia su Roma prima del Ventennio. una sorta di vertigine utopica immaginata da un poeta. La sua città-stato fiumana. Un gesto rivoluzionario politico in un atto estetico che coinvolse vite... e amori.
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