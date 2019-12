NATALE Un acquerello di Walter Gasperoni per il Natale di Soroptmist

Un acquerello di Walter Gasperoni per il Natale di Soroptmist.

Presentata la cartella del Natale di Soroptimist: è la riproduzione di un acquarello donato al Club dall'artista Walter Gasperoni. “Spettatori” il titolo scelto: si inserisce nella poetica dell'artista che parla di “memorie mai sconfitte, ricordi e sogni fanciulleschi”. Torna la presenza del Monte: un richiamo all'infanzia “avendo il privilegio – spiega lo stesso Gasperoni – di osservarlo giorno per giorno, sono maturate in me visioni e storie possedute fin dalla più tenera età”. A presentare l'acquarello, insieme all'autore, la Presidente del Soroptimist Club San Marino Laura Rossi e il pittore e storico dell'arte, già assessore alla cultura del Comune di Rimini, Massimo Pulini.



I più letti della settimana: