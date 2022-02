Un album "splatter" cinematografico

Commedia autoironica “da paura” tutta da ridere e ascoltare per le colonne audio che sono d'autore per i mitici FOO FIGHTERS, attori, registi, sceneggiatori veramente 'spaventosi'. Pellicola sanguigna (e sanguinolenta) la loro, STUDIO 666, in versione “splatter” anche il protagonista alieno e demoniaco della storia 'musichorror', il fondatore del gruppo storico DAVE GROHL. La formazione deve registrare un nuovo album (MEDICINE AT MIDNIGHT è veramente il loro ultimo disco in studio) rigorosamente in villa a Los Angeles. La casa custodisce segreti neri e sprigiona forze oscure che cercano di fermare il “mood”... energie e spiritelli hollywoodiani maligni spengono i suoni e ammaliano gli attori-autori-musicisti. Rock band estrema musicalmente sempre ai limiti si merita il giudizio dell'ex batterista dei Nirvana, Grohl: “ solo noi siamo così stupidi da cimentarci con una roba così fuori di testa”.

fz