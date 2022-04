TEATRO REGIONE Un'alluvione è come la pandemia o una guerra "al contrario" UNA RIGA NERA AL PIANO DI SOPRA di e con Matilde Vigna prodotto da Emilia Romagna Teatro al “Teatro Tempio” delle Passioni di Modena con sovratitoli di scena per non udenti

“Monologo per alluvioni al contrario” da “una riga nera” che lascia l'acqua quando allaga una stanza: l'autunno del '51 con la piena del Po, il Polesine si trasformò in un bacino lacustre di 70 km quadrati 'sommergendo' case, cose, animali e persone. Non si torna e non si ricomincia... Storie e vicende personali tra fughe, smarrimenti, traslochi e separazioni forzate. Pandemia, inondazione, guerra: una riflessione su tutto quel che resta.

fz

