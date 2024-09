Un amore "beatnik" newyorkese

Via dall'Inghilterra (fuga dalla Villa di Ascot). Gli anni di New York (Greenwich Village) della coppia Lennon-Yoko Ono e del loro amore dopo gli anni Sessanta dei “Figli dei fiori” all'impegno politico rivoluzionario anni Settanta in una svolta che porterà John alla morte. La televisione e i nuovi media cominciano a prendere piede potentemente anche con la famosa coppia che passa le giornate in albergo davanti al piccolo schermo e partecipando ai talk show americani in campagne sociali di solidarietà verso gli ultimi e i bambini.

L'inglese Kevin MacDonald affronta la parentesi newyorkese dell'amore più controversa del tempo sfruttando come punto focale il 1972, anno meraviglioso, che ha plasmato la vita di John e Yoko indelebilmente.