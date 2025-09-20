Un amore con l'apostrofo

Un(')amore saffico tra persone disperate fuggite dall'Africa (Nigeria e Ghana) dove le relazioni omosessuali sono culturalmente (e pesantemente) negate, rigettate anche in famiglia: due donne rinchiuse in un centro d'asilo e di possibile deportazione... Isio, migrante nigeriana, dichiara la sua condizione di omosessualità discriminata nel suo paese e per questo fuggita in Inghilterra ma la risposta dell'ispettore britannico è: “se ha avuto rapporti con un uomo!? la sua condizione lesbica d'asilo viene invalidata”. Transfobia e paradosso delle politiche pubbliche europee sull'accoglienza dove le donne devono amare per sopravvivere.







