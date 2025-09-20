TV LIVE ·
Un amore con l'apostrofo

Alla 17^ edizione del Lesbian film “festival di comunità” SOME PREFER CAKE di Bologna organizzato da LUKI MASSA per la direzione artistica di COMUNICATTVE arriva “Dreamers” il film sui centri di detenzione ed espulsione di clandestini e immigrati

di Francesco Zingrillo
20 set 2025

Un(')amore saffico tra persone disperate fuggite dall'Africa (Nigeria e Ghana) dove le relazioni omosessuali sono culturalmente (e pesantemente) negate, rigettate anche in famiglia: due donne rinchiuse in un centro d'asilo e di possibile deportazione... Isio, migrante nigeriana, dichiara la sua condizione di omosessualità discriminata nel suo paese e per questo fuggita in Inghilterra ma la risposta dell'ispettore britannico è: “se ha avuto rapporti con un uomo!? la sua condizione lesbica d'asilo viene invalidata”. Transfobia e paradosso delle politiche pubbliche europee sull'accoglienza dove le donne devono amare per sopravvivere.




