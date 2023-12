SPETTACOLI BOLOGNA Un amore di fado AMORE di Pippo Delbono “Una dedica al Portogallo” all'Arena del Sole di Bologna

In scena la compagnia Delbono e gli artisti portoghesi del fado. Parola poetica in salmodie musicate e cantate da Pedro Joia e Miguel Ramos con Aline Frazão. Il Portogallo, una terra di sangue misto a terra e mare, crocevia di storie e culture, dove si accoglie chi viene dalle ex colonie, mai senza amore. Pessoa, Tabucchi e Anna Maria Ortese, hanno il sapore di Garcìa Lorca. La nostalgia di un bambino...

