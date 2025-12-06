Un amore eterno per tre...
Il film del weekend è una commedia sull'amore dopo la morte: ETERNITY di David Frayne, in anteprima al Torino Film Festival, storia romantica ed esistenziale (sull'esistenza altra... e le scelte di libertà nell'aldilà) con Elizabeth Olsen
Scegliere per l'ETERNITÀ con chi condividere l'infinito dopo la morte nella nuova vita senza tempo o meglio col tempo giusto: prefissato... cosa resta dell'esistenza condivisa, appunto. Lei se ne va dopo il marito ma ad aspettarla insieme a lui c'è anche il suo primo innamorato morto in guerra. La scelta di libertà è: amore maturo o prima passione giovanile rimasta sotto, sotto, al piccolo-grande cuore? Triangolo ironico nel luna park eterno commerciale sotto Natale...
