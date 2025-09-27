Un amore ospedaliero (mai) terminale

INDACO è il colore della stanza di terapia intensiva durante la notte all'ospedale universitario bolognese (padiglione 25-piano 11): un luogo che esiste davvero, e diretto per anni da Di Nino autore del libro omonimo. Tratto da una storia vera per un amore sbocciato in reparto tra giovani malati terminali. Romeo è un musicista, India una fisica: spirito e materia fanno un amore puro ospedaliero che non muore. Umanizzazione delle cure e rapporto personale-paziente (dentro) con gli ospiti intorno che riempiono di vita (da fuori).







