CINEMA MUSICA E SALUTE

Un amore ospedaliero (mai) terminale

In sala concerti della Casa della Musica di Parma la proiezione del film LA STANZA INDACO della pesarese Marta Miniucci tratto dal libro del medico Giafranco Di Nino ambientato al Sant'Orsola di Bologna con l'autrice ospite del Festival cine-music

INDACO è il colore della stanza di terapia intensiva durante la notte all'ospedale universitario bolognese (padiglione 25-piano 11): un luogo che esiste davvero, e diretto per anni da Di Nino autore del libro omonimo. Tratto da una storia vera per un amore sbocciato in reparto tra giovani malati terminali. Romeo è un musicista, India una fisica: spirito e materia fanno un amore puro ospedaliero che non muore. Umanizzazione delle cure e rapporto personale-paziente (dentro) con gli ospiti intorno che riempiono di vita (da fuori).

