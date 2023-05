Un tempio architettonico e metafisico in piena pianura ferrarese per l'ambientazione ideale di AMUSIA, la malattia di chi è incapace di comprendere e ascoltare la musica: assenza di armoniosità. Patologia di una giovane donna che incontra l'amore di uno che vive per la musica. Una distonia sentimentale diminuita nei toni pastello e velati del Delta del Po. Si può vivere senza musica? E senza amore da condividere? Che cos'è questa mancanza... l'armonia della felicità.