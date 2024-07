Un amore 'tatuato' sullo smartphone

“Un oggi alla volta” è un bel titolo tatuato sul braccio della protagonista Aria (Ginevra Francesconi) già matura da un anno nella rocambolesca e tutta reale storia d'amore a-social con il maturando diciannovenne Marco (Tommaso Cassissa). Una commedia semplice non certo banale sulle tematiche giovanili legate ai media degli adolescenti 'postpandemici' in difficoltà con scuola e famiglia. Una madre in simbiosi con lo smartphone e un fratello musicista 'indie' non aiutano ma spingono il personaggio a giocarsi una sfida alla volta... vincendola giorno per giorno come fosse l'ultimo o il primo. L'amore nasce da un numero di cellulare sbagliato dato al momento giusto da una ragazza scambiata con un altra: Giulia per Aria dallo schermo del computer agli occhi...