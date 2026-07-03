"Un anno vissuto pericolosamente" di Luca Giacobbi e Simone Sperduto, libro che parla di storie e personaggi sammarinesi

Tutto comimincia negli anni '90, quando Luca Giacobbi svolge il servizio civile nella Comunità Papa Giovanni XXIII, un'esperienza che lo segna profondamente, grazie anche all'incontro con figure chiave come Don Oreste Benzi, e da quel vissuto nasce un racconto, poi condiviso con Simone Sperduto.

I due autori, legati a doppio filo con il Titano, scrivono così un libro che parla della storia della Repubblica, e che si intreccia con vicende personali, interviste, ricordi, mettendo in scena l'identità di una comunità.

È “Un anno vissuto pericolosamente”, edito da Aiep e presentato a Borgo Maggiore, con il patrocinio della Segreteria al Turismo: “un libro che ci ricorda quanto sia importante preservare le storie delle persone, dei luoghi e delle esperienze che hanno contribuito a costruire il volto della Repubblica”, il commento del Segretario Matteo Ciacci.

L'opera contiene anche un approfondimento sul bombardamento del 1944, sul treno bianco azzurro, e inoltre, interviste a personaggi dello sport come Massimo Bonini, Marco Macina e Davide Gualtieri.

Ha spiegato il Coautore Simone Sperduto: "Il nostro libro è un mosaico, che è nato piano piano e coinvolge tantissimi aspetti, tantissimi personaggi. Oltretutto il libro è andato alle stampe nei giorni in cui purtroppo è venuta a mancare Mariella Mularoni. Abbiamo poi il contributo di un artista come Denise Camporesi che ci ha omaggiato dei suoi ritratti. Abbiamo il ritratto anche di Gilberto Gattei che un po' tutti conosciamo. Abbiamo il ritratto di Don Oreste Benzi a cui Luca è molto legato. È una carrellata di vari personaggi e non ci si annoia a leggerlo".







