PATRIMONI NASCOSTI Un'antica casa dei libri creativa La Biblioteca FONDAZIONE CARIPARMA di Busseto è un tesoro barocco nascosto da scoprire: un viaggio totalmente gratuito nel mondo del libro dal Quattrocento a Verdi fino a Warhol e i moderni

Il docu-film di KREATIVEHOUSE fa di un luogo esclusivo e segreto un patrimonio pubblico ospitato nel seicentesco Monte di Pietà. Un percorso aperto che mostra tesori nascosti tra le righe dei prestigiosi libri mai visti, restaurati e ben conservati. I francescani nel Cinquecento fondarono il monte finanziati dai marchesi di Busseto. I meno abbienti riuscivano a sostenersi senza andare in rovina: il giovane Giuseppe Verdi da Roncole usufruì di questi fondi per studiare a Milano e comporre. I primi spartiti sono qui. Fondi e donazioni fanno della biblioteca storia nascosta e nota a pochi fino all'avvento filantropico e conservativo di CARIPARMA (Crédit Agricole Italia). Lasciti antichi e collezioni moderne in una miscellanea di argomenti e bellezza rara anche in Europa. Il libro è un contenuto d'arte in pezzi unici come l'INDEX BOOK di Warhol (richiestissimo).

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