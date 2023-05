Un antico sigillo di uno dei padri fondatori, venduto al Museo Storico della Serbia

Il sigillo è arrivato nel lotto della Casa d'asta come una normale bolla Bizantina, ma si è scoperto avere un grande valore storico, tanto da interessare il Museo Storico della Serbia che ha contattato direttamente la Casa sammarinese chiedendo una trattativa privata. A non accorgersi del valore neppure il proprietario dell'oggetto in piombo. È stata Marta Santi, una degli esperti sulla classificazione delle monete classiche ad Artemide, a fare la scoperta. Il sigillo è stato identificato ed attribuito a Stefan Nemanja, uno dei padri fondatori della Serbia. Dunque dal grande valore storico. Presentato in asta con una stima prudente di 1000 euro, ha subito attirato l'interesse del pubblico, non solo numismatico. La notizia è rimbalzata su giornali e televisione nazionali serbe e in poche ore le offerte hanno superato gli 8 mila euro. Con centinaia di interessati e decine di offerenti che attendevano il momento opportuno per aggiudicarselo.

Anche il Museo Storico della Serbia ha notato l'importante sigillo ed ha contattato la Casa d'asta chiedendo un’opzione di acquisto diretto. La Casa ha ritirato il lotto e si è prodigata per facilitare la trattativa. Il sigillo ritornerà in Serbia, per essere ammirato da tutto il Popolo Serbo e dai visitatori di tutto il mondo. Nei prossimi giorni infatti il Direttore del Museo Storico salirà sul Titano per ritirarlo.