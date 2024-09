SPETTACOLI EMILIA Un'apocalisse circense “2984” (duemilanovecentottantaquattro) lo spettacolo apocalittico di Alessandro Maida prodotto da MagdaClan al DINAMICO FESTIVAL di Reggio Emilia

La pièce è una passeggiata in un pianeta-palco deserto disseminato di pietre e rocce come frammenti di memoria di una storia passata non si sa da quanto e quando di un solo 'essere' (uomo: maschio/femmina) rimasto. Una razza che un tempo era umana (in relazione con gli altri: il mondo, la Terra, che non c'è più). Un vivente animalesco (con l'anima!) in simbiosi con l'inerte materico (sabbia rossa, fossili-reliquie, suoni sgretolati con le mani). Tutto è ironicamente al proprio posto, immobile...

