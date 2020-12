ARTE IN STREAMING Un architetto finlandese is "Wanted" In anteprima il documento filmato sul designer e progettista Alvar Aalto maestro del Movimento Moderno solo su piattaforma WANTED ZONE arte in collaborazione con Design Film Festival

Prima visione in streaming di un protagonista dell'architettura e del design, Alvar Aalto. Materiali d'archivio inediti e alcune lettere scritte alla prima moglie Aino (anch'ella architetto sensibile importante firma di progetti collegati alla azienda ARTEK, morta di cancro nel 1949). I due artisti nel loro sodalzio amoroso e professionale saldarono i rapporti firmando progetti insieme sulla natura e l'importanza della luce.

Fondamentale fino al 1976 il suo apporto al design industriale - come i famosi vasi ondulati e colorati - in cui la componente femminile dagli anni 40 ai 70 sui lavori scandinavi e sull'interior design assegnano anche ad Elissa sua seconda compagna un notevole peso creativo almeno dal 1952. Il Movimento Moderno appare nel film in alcune creazioni architettoniche note ancora oggi a 45 anni dalla morte di Aalto. Dal sanatorio finlandese alla biblioteca russa passando dalla celebre Villa Mairea un'occasione unica per veder gli ultimi progetti come la FINLANDIA HALL oltre alla casa parigina del collezionista Carré opera d'arte che conteneva un patrimonio inestimabile di altre opere artistiche di ogni epoca.

