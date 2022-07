Un art-video dal cellulare di Spielberg

In una palestra di una scuola newyorkese Steven Spielberg e la moglie Kate Capshaw girano in presa diretta e in lunghe sequenze con una sedia per carrello spinto dalla signora realizzano un videoclip per l'artista e amico Marcus della celebre band MUM&SONS. Il Ministro Franceschini ha incluso CANNIBAL tra le opere d'arte filmiche da preservare insieme agli altri 34 film del maestro 76ennne leggenda di Cincinnati. Spielberg ha da poco riadattato il musical WEST SIDE STORY per il grande schermo. Nel frattempo lavoro a un film autobiografico FABELMANS sulla sua giovinezza. Nel 2023 arriverà anche il V episodio di Indiana Jones. Mumford da solista ha presentato su instagram la fatica estemporanea del regista dichiarandosi travolto da affetto e gratitudine per il pezzo di lancio del nuovo disco.

fz