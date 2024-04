ANIMAZIONE D'AUTORE Un automa umanoide di compagnia IL MIO AMICO ROBOT animazione di Pablo Berger, premiato al Festival di Annecy già candidato all'Oscar, tratto dal fumetto di Sara Varon

Una favola animata sulla solitudine e il valore della gentilezza risolta in una carezza a un robot nato per amicizia. Chi desidera e cura è DOG, un cane 'solitudinario' (per abitudine e malinconia) alla ricerca di qualcosa di più grande: la felicità. IL MIO AMICO ROBOT è un lungometraggio innovativo, girato in 2D senza effetti, con una carica poetica che ricorda l'antica tradizione creativa europea del secolo scorso e l'ironia dolce-amara di Bruno Bozzetto in Italia. Qui il cane è una creatura perfetta per come ci è data ma qui addirittura ha i sentimenti umani che gli uomini cominciano a non avere più... “Dog” assembla un automa umanoide da compagnia per superare il problema dell'isolamento affettivo nella diversità. Un amico androide nella New York della disco music anni 80 anticipa così l'Intelligenza Artificiale dei nostri giorni 'separati'...

