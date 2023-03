Un 'bacio' del Càssero alla Dario Fo

Ma la bella addormentata fu baciata (davvero...) sulla bocca? DIGHERO (vecchio [mai anziano] marpione del palcoscenico sin dall'82 con lo Stabile di Genova alla tv in “Un medico in famiglia” ai tanti film) risponde che è una favola... MA MAI NESSUNO LA BACIÒ SULLA BOCCA è l'ultima fatica teatrale scritta con Stefano Benni che prevede una decina di personaggi in monologo da commedia ironica che fa pensare. Il canovaccio parte da una verità: a una certa età non puoi pensare di fare Amleto!? Cadono i capelli (ma ci sono le parrucche), lo spuntino con la peperonata a mezzanotte è impensabile, quando una bevuta prevede 2gg di convalescenza... UGO, però, regge bene l'arte da acrobata del MISTERO BUFFO alla Fo.