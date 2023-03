CABARET BOLOGNA Un 'bacio' del Càssero alla Dario Fo Al Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro bolognese per la rassegna della “Bottega del Buonumore” il cabaret di UGO DIGHERO nell'ultimo spettacolo comico sul BACIO...

Ma la bella addormentata fu baciata (davvero...) sulla bocca? DIGHERO (vecchio [mai anziano] marpione del palcoscenico sin dall'82 con lo Stabile di Genova alla tv in “Un medico in famiglia” ai tanti film) risponde che è una favola... MA MAI NESSUNO LA BACIÒ SULLA BOCCA è l'ultima fatica teatrale scritta con Stefano Benni che prevede una decina di personaggi in monologo da commedia ironica che fa pensare. Il canovaccio parte da una verità: a una certa età non puoi pensare di fare Amleto!? Cadono i capelli (ma ci sono le parrucche), lo spuntino con la peperonata a mezzanotte è impensabile, quando una bevuta prevede 2gg di convalescenza... UGO, però, regge bene l'arte da acrobata del MISTERO BUFFO alla Fo.

