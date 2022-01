Un Balasso-Beolco vero "bifolco"

Angelo Beolco (cantore del contado cinquecentesco e ispiratore della Commedia dell'arte popolare italiana fino a Dario Fo) parodia finalmente interpretata dal comico veneto BALASSO (che ironicamente sostiene di averelo anticipato... il poeta comico contadino in fondo è lui) spettacolo coprodotto da Emilia Romagna Teatro. Una raffinata ricerca linguistica in un copione recitato in lingua venetica- fiorentina (che richiama il pavano e il vicentino), contaminata dal linguaggio odierno, con rispetto per i “villani” di oggi e di allora, per la regia di Marta Dalla Via. La poetica intagliata sul gergo che fa ridere racconta di eros, guerra, vita e morte: due uomini e una donna nel mondo bucolico (dove la peste va e viene...) del Beolco (Bifolco e biolco).

