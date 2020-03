Un bando sullo sviluppo dell’identità visiva di Mediterranea 19 Young Artists Biennale

La Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa e del Mediterraneo, con Istituti Culturali e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino promuovono un bando che ha per oggetto lo sviluppo dell’identità visiva di Mediterranea 19 Young Artists Biennale – San Marino 2020 – School of Waters, al fine di garantire la più vasta gamma di applicazioni possibili in termini di diffusione dell’immagine dell’evento.



La partecipazione è aperta a società e/o studi sammarinesi di grafica, design, comunicazione, a grafici freelancer sammarinesi che svolgano la propria attività almeno dal primo gennaio 2017. È altresì ammessa la partecipazione di laureati ai vari livelli, che abbiano conseguito il titolo di laurea triennale o magistrale in Design nei corsi di laurea attivi all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e che svolgano la propria attività professionale almeno dal primo gennaio 2017.

Il Concorso è finalizzato alla realizzazione delle declinazioni dell’identità visiva di Mediterranea 19 Young Artists Biennale – San Marino 2020 – School of Waters, a partire dal concept grafico “School of Waters” realizzato da Theodoulos Polyviou e dal moodboard realizzato dai curatori (in costante aggiornamento). L’identità sarà utilizzata in tutte le comunicazioni promozionali dell’evento.

La partecipazione al concorso è gratuita e anonima. Le modalità di partecipazione nonché il bando per esteso sono reperibili al link http://www.bjcem.org/mediterranea19/bando_grafica: La scadenza del bando, che comporta la consegna del materiale richiesto è alle ore 13.00 del 27 marzo 2020

Gli elaborati pervenuti saranno esaminati da una Commissione giudicatrice nominata dalla Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo e dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, composta dal Rappresentante del team dei Senior Curator di Mediterranea 19 Young Artist Biennale, dal Direttore Esecutivo BJCEM, da un rappresentante dell’Università di San Marino e da due esperti di grafica.

Al vincitore del bando sarà riconosciuto un premio di Euro 5.000,00 più 2200 euro per la realizzazione degli esecutivi; al secondo classificato di Euro 1.000, infine al terzo di Euro 500,00 (cinquecento/00).