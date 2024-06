Un "Barbiere di Siviglia" alla Carloni/a

La barberia di un tempo passato e 'sospeso' (anni 50) dove una rasatura o un taglio di capelli erano accompagnati da un caffè e un convivio (ingannevole su ciò che accade) tra uomini spesso da ridere... Aspiranti barbieri burloni si cimentano in dimostrazioni d'arte varia (circo-teatro in musica). Dimostrazioni di abilità manuali e clownesche per la 'cura' (pure mentale...) del cuoio capelluto e del profilo barbuto di noi avventori. Lozioni per tutti i problemi, creme e frizioni, per un pubblico complice ai danni dei più ingenui e creduloni. Clownerie e abilità acrobatiche su liriche del “Barbiere di Siviglia” con strumenti originali per musicisti, 'suonati', in scena. Un grande palcoscenico-sala d'attesa dove il cliente-spettatore uscirà, ben ben, lisciato e pelato...